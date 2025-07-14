«Шахеды» атаковали Златополь в Харьковской области: погиб один человек, еще 10 – ранены

14 июля в 12:00 два дрона-камикадзе «Шахед» ударили по городу Златополь Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Повреждены котельная, дома, хозяйственные помещения, административное здание и автомобили.
В результате атаки погибла 57-летняя женщина. Еще 10 человек, среди которых 13-летняя девочка, получили ранения.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что среди пострадавших взрослых – пять женщин и четыре мужчины.
Напомним, что 14 июля войска РФ из артиллерии ударили по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего погибла женщина.