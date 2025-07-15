День Украинской Государственности: активисты «Жовтої стрічки» провели акцию в оккупации

15 июля Украина отмечает День Украинской Государственности — праздник, который символизирует преемственность украинской государствообразующей традиции со времен Киевской Руси до современной независимой Украины. Активисты движения «Жовта стрічка» провели масштабную информационную акцию на временно оккупированных территориях.
Жители Крыма, Донецка, Луганска, Мелитополя и Скадовска отмечают День украинской государственности даже в оккупации.
Украинцы написали сотни поздравлений, сфотографировали их на фоне улиц и оставили на досках объявлений. Потому что Крым, Донетчина, Луганщина, Запорожье, Херсонщина — это Украина.
«Этот праздник является совсем новым. Но это принципиально для нас — праздновать его, жить по украинскому календарю, оставаться на одной волне с Украиной», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Геническе фиксируется новая волна обысков со стороны российских оккупационных сил.
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