День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації

15 липня Україна відзначає День Української Державності — свято, яке символізує наступність української державотворчої традиції з часів Київської Русі до сучасної незалежної України. Активісти руху «Жовта стрічка» провели масштабну інформаційну акцію на тимчасово окупованих територіях.
Мешканці Криму, Донецька, Луганська, Мелітополя та Скадовська відзначають День української державності навіть в окупації.
Українці написали сотні привітань, сфотографували їх на тлі вулиць та залишили на дошках оголошень. Тому що Крим, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина — це Україна.
«Це свято є зовсім новим. Але це важливо для нас — святкувати його, жити за українським календарем, залишатися на одній хвилі з Україною», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що у Генічеську фіксується нова хвиля обшуків із боку російських окупаційних сил.
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