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Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»

18 июля 2025, 11:06

Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»

Крысы на фоне изменённого оккупантами знака «Я люблю Мариуполь». Фото: ИИ Крысы на фоне изменённого оккупантами знака «Я люблю Мариуполь». Фото: ИИ

Жители временно оккупированного Мариуполя сталкиваются с настоящей антисанитарной катастрофой. По данным движения «Жовта Стрічка», в прибрежных районах города наблюдается резкий рост численности крыс.

Грызуны расплодились из-за разрушенной канализации, выбегают во дворы и пугают детей.

Местные жалуются, что не видели такого нашествия десятилетиями. Обещанную в прошлом году дератизацию оккупационные власти так и не провели, несмотря на заявления.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области ситуация со стаями бездомных собак достигла апогея.

Собак становится все больше, никакого отлова и стерилизации оккупационные коммунальные предприятия не проводят. 

Победим цензуру вместе!

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