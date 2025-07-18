Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»

Жители временно оккупированного Мариуполя сталкиваются с настоящей антисанитарной катастрофой. По данным движения «Жовта Стрічка», в прибрежных районах города наблюдается резкий рост численности крыс.
Грызуны расплодились из-за разрушенной канализации, выбегают во дворы и пугают детей.
Местные жалуются, что не видели такого нашествия десятилетиями. Обещанную в прошлом году дератизацию оккупационные власти так и не провели, несмотря на заявления.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области ситуация со стаями бездомных собак достигла апогея.
Собак становится все больше, никакого отлова и стерилизации оккупационные коммунальные предприятия не проводят.
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