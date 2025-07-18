Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»

18 липня 2025, 11:06

Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»

Щури на тлі зміненого окупантами знака «Я люблю Маріуполь» — раніше тут був український варіант, але частину букв прибрали, як і все інше в місті. Фото: ШІ Щури на тлі зміненого окупантами знака «Я люблю Маріуполь» — раніше тут був український варіант, але частину букв прибрали, як і все інше в місті. Фото: ШІ

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя стикаються зі справжньою антисанітарною катастрофою. За даними руху «Жовта Стрічка», у прибережних районах міста спостерігається різке зростання чисельності щурів.

Гризуни розплодилися через зруйновану каналізацію, вибігають у двори та лякають дітей.

Місцеві скаржаться, що не бачили такої навали десятиліттями. Обіцяну торік дератизацію окупаційна влада так і не провела, попри заяви.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі Донецької області ситуація зі зграями бездомних собак досягла апогею.

Собак стає дедалі більше, жодного вилову і стерилізації окупаційні комунальні підприємства не проводять.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область Україна
Інше
антисанітарія у Маріуполі зростання чисельності щурів в місті зруйнована каналізація Маріуполя
Організації
Жовта стрічка

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:06
Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»
10:15
МіГ-29 ЗСУ знищив КСП росіян на окупованій Херсонщині
23:05
Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою
22:08
У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»
19:58
На базі відпочинку в окупованій Луганщині страждають тварини — «прокуратура ЛНР» перевіряє
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
07:00
Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою
19:27
Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території
18:12
ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
17:01
Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»
15:59
Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ
14:55
РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області
10:45
На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка
09:42
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: постраждали троє людей
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
усі новини
12:42
БПЛА ЗСУ прилетіли за 450 км із ФАБ-250 на «Щекиноазот»
12:17
За добу війська РФ 34 рази обстріляли Донецьку область — ОВА
12:00
Російський дрон вдарив по дорозі у Покровську: загинули дві людини, жінці відірвало руку і ногу
11:06
Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»
11:05
Російські війська просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
10:55
Умєрова призначили секретарем РНБО: президент підписав указ
10:15
МіГ-29 ЗСУ знищив КСП росіян на окупованій Херсонщині
09:43
Війська Росії завдали ударів по Костянтинівці та Родинському: загинула жінка, ще чотири людини поранені
09:30
ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії
09:24
Російська армія за добу вбила чотирьох та поранила 12 людей у Донецькій області
09:06
Російські війська вдарили по електровозу у Дніпропетровській області: загинув машиніст, його помічник поранений
08:54
Армія РФ обстріляла Чугуїв під Харковом: поранені чотири людини
08:50
Слов'янськ та Краматорськ уночі були атаковані ударними безпілотниками
08:02
Рештки ще 16 російських військових знайшли серед переданих Україні тіл загиблих
07:33
Безпілотники атакували Підмосков'я: у містах лунали вибухи
23:32
Якщо не буде миру: у Білому домі заявили про високі мита та санкції для Росії та її партнерів через 50 днів
23:05
Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою
22:08
У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»
21:55
Краматорськ: рятувальники витягли кошенят із палаючої будівлі після обстрілу
21:28
США відкладуть постачання систем Patriot для Швейцарії на користь України
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по командному пункту росіян на окупованій Херсонщині МіГ-29 ЗСУ знищив КСП росіян на окупованій Херсонщині
18 липня, 10:15
У Московській області Росії лунали вибухи: повідомляють про атаку дронів. Ілюстративне фото Безпілотники атакували Підмосков'я: у містах лунали вибухи
18 липня, 07:33
Момент удару GBU-39 по базі російських військових у Бєлгородській області Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
17 липня, 16:56
Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
17 липня, 15:59
НРК Ardal доставляє БК. Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
17 липня, 14:30
Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
17 липня, 13:28

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір