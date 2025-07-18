Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя стикаються зі справжньою антисанітарною катастрофою. За даними руху «Жовта Стрічка», у прибережних районах міста спостерігається різке зростання чисельності щурів.
Гризуни розплодилися через зруйновану каналізацію, вибігають у двори та лякають дітей.
Місцеві скаржаться, що не бачили такої навали десятиліттями. Обіцяну торік дератизацію окупаційна влада так і не провела, попри заяви.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі Донецької області ситуація зі зграями бездомних собак досягла апогею.
Собак стає дедалі більше, жодного вилову і стерилізації окупаційні комунальні підприємства не проводять.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях