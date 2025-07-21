Полиция показала первые минуты после атаки РФ на Киев

Во время очередного комбинированного обстрела столицы патрульные оказались рядом и помогали горожанам. Первые минуты после атаки опубликовала Патрульная полиция Киева.
«Мы разбирали завалы, помогали тушить возгорания, эвакуировали людей в безопасные места и обеспечивали проезд спецтранспорта. Под смертоносные звуки дронов мы оставались рядом», — говорится в заявлении.
В результате атаки погиб один человек, есть раненые. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые помещения и автомобили. На месте продолжают работу все экстренные службы, ликвидируя последствия удара.
Напомним, РФ ночью запустила по Украине 426 БПЛА и 24 ракеты.
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