РФ вночі запустила по Україні 426 БПЛА та 24 ракет

ППО збила 224 цілі. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 21 липня знову масовано обстріляли Україну за допомогою ракет і дронів різних типів. Протиповітряна оборона збила 224 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, росіяни запустили 426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з шести напрямків, 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинжал» з Тамбовської області, 4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря, 1 крилату ракету Х-101 із Саратовської області.





Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 224 цілі:



- 200 ударних БпЛА типу Shahed;



- переважна більшість ракет збита вогневими засобами протиповітряної оборони, інші — пригнічені РЕБ/локаційно втрачені.



Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені (імовірно придушені РЕБ).



Також зафіксовано попадання 23 ударних БпЛА у 3 локації, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській громаді внаслідок атаки російських військ постраждали 4 особи, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, сталося кілька пожеж.

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