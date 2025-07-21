Поліція показала перші хвилини після атаки РФ на Київ

Під час чергового комбінованого обстрілу столиці патрульні опинилися поруч і допомагали городянам. Перші хвилини після атаки опублікувала Патрульна поліція Києва.
«Ми розбирали завали, допомагали гасити загоряння, евакуювали людей у безпечні місця та забезпечували проїзд спецтранспорту. Під смертоносні звуки дронів ми залишалися поряд», — йдеться у заяві.
Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, нежитлові приміщення та автомобілі. На місці продовжують роботу всі екстрені служби, ліквідовуючи наслідки удару.
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