Удари по Києву та Донеччині: є загиблі, поранені та руйнування

Минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинула одна людина — у Слов'янську, йдеться в повідомленні Донецької ОВА.



Ще шість мирних жителів регіону зазнали поранень. Ці дані не включають інформацію з тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Окупанти також не припиняють руйнувати Київ. Вночі і до ранку, 21 липня, столиця зазнала масованої атаки. В результаті загинула одна людина, постраждали шестеро, серед яких 15-річна дівчинка.

У Києві стоїть дим після російських прильотів. Фото із соцмережі



У Шевченківському районі через падіння уламків ворожого БПЛА спалахнув балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Пожежа охопила 150 кв. м, але її вдалося оперативно локалізувати. Одна людина була врятована, ще одна отримала травми.

Наслідки атаки у Шевченківському районі



У Дніпровському районі спалахнули торговельні павільйони. Вогонь поширився на 500 кв. м, пожежники ліквідували загоряння.



У Дарницькому районі сталися спалахи на території гаражного кооперативу та у будівлі дошкільного закладу. Співробітники ДСНС загасили обидві пожежі.

Наслідки атаки в Дарницькому районі

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків дронів спалахнули гаражі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській громаді внаслідок атаки російських військ постраждали 4 особи, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, сталося кілька пожеж.