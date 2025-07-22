Россияне расстреляли жителя Торского, когда тот ехал на велосипеде

Военные РФ расстреляли жителя Торского, который проезжал мимо них на велосипеде. Военное преступление оккупантов зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ — и сразу отомстили. Видео опубликовано на официальной странице бригады.
«То, что россияне — убийцы и уб***ки, давно не секрет. Но нечасто удаётся зафиксировать их бесчеловечные поступки в прямом эфире. В этот раз удалось: ка**пы в Торском расстреляли гражданского — сознательно, с добиванием», — говорится в сообщении бригады.
Суд не понадобился — сработала мгновенная карма. Всех трёх оккупантов ликвидировали украинские пилоты и артиллеристы, продемонстрировавшие точную и быструю работу по живой силе врага. Сначала по ним ударили дроны, затем — добили артиллерией.
Напомним, украинский военный был расстрелян оккупантами после пленения в Донецкой области.
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