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Россияне расстреляли жителя Торского, когда тот ехал на велосипеде

22 июля 2025, 11:15

Россияне расстреляли жителя Торского, когда тот ехал на велосипеде

Мирный житель едет на велосипеде за мгновение до того, как его расстреляли российские военные. Мирный житель едет на велосипеде за мгновение до того, как его расстреляли российские военные.

Военные РФ расстреляли жителя Торского, который проезжал мимо них на велосипеде. Военное преступление оккупантов зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ — и сразу отомстили. Видео опубликовано на официальной странице бригады.

«То, что россияне — убийцы и уб***ки, давно не секрет. Но нечасто удаётся зафиксировать их бесчеловечные поступки в прямом эфире. В этот раз удалось: ка**пы в Торском расстреляли гражданского — сознательно, с добиванием», — говорится в сообщении бригады.

Суд не понадобился — сработала мгновенная карма. Всех трёх оккупантов ликвидировали украинские пилоты и артиллеристы, продемонстрировавшие точную и быструю работу по живой силе врага. Сначала по ним ударили дроны, затем — добили артиллерией.

Напомним, украинский военный был расстрелян оккупантами после пленения в Донецкой области.

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