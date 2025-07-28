На оккупированных территориях почтили память жертв теракта в Еленовке

Жители временно оккупированных городов провели тихую акцию памяти по погибшим украинским военнопленным в колонии в Оленовки (Еленовки) два года назад.

Акцию организовали участники движения «Жовта стрічка» в Донецке, Мелитополе, Луганске, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Геническе.

«Мы не забудем преступления РФ против украинских пленных», — сообщили активисты.

В конце июля исполнится три года с момента убийства по меньшей мере 50 украинских военнопленных и ранения еще 151 в исправительной колонии №120 возле оккупированного поселка Оленовка Донецкой области.

В ночь на 29 июля 2022 года под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки – были ранены.

После этого власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле. Российские власти заявили, что удар нанесли ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины. На основе опросов более 50 свидетелей и выживших, а также на основе анализа видео- и фотоматериалов Управление ООН по правам человека в 2023 году пришло к выводу, что взрывы не были вызваны ракетами HIMARS. Хотя точный тип оружия и точное место его расположения определить не удалось, признаки структурных повреждений, очевидно, совпадают с траекторией двигавшегося с востока на запад снаряда.