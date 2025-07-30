Воздушные силы назвали число сбитых БПЛА за ночь

Немецкие Gepard и нидерландские Cheetah охотятся на российские ракеты и дроны в лесистой местности.

В ночь на 30 июля (с 22:30 29 июля) Россия выпустила по Украине 78 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов разных типов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Отличием атаки стало применение до восьми реактивных дронов на северном направлении.







По предварительным данным на 09:00, силами ПВО было сбито или подавлено 51 вражеский дрон на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 27 БПЛА в семи локациях, ещё в двух — падение обломков сбитых дронов.

Ранее ночью, 30 июля, Харьков вновь подвергся атаке российских беспилотников-камикадзе типа «Шахед», вызвавшим взрывы и пожары.