Повітряні сили назвали кількість збитих БПЛА за ніч

Німецькі Gepard та нідерландські Cheetah полюють на російські ракети та дрони у лісистій місцевості.

У ніч на 30 липня (з 22:30 29 липня) Росія випустила по Україні 78 ударних БПЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Відмінністю атаки стало застосування до восьми реактивних БПЛА на північному напрямку.







За попередніми даними на 09:00, силами ППО було збито або придушено 51 ворожий дрон на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 27 БПЛА в семи локаціях, ще у двох — падіння уламків збитих дронів.

Раніше вночі, 30 липня, Харків знову зазнав атаки російських безпілотників-камікадзе типу «Шахед», що викликало вибухи та пожежі.