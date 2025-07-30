Є «високі шанси», що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом — прем'єр Польщі Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Nowa Polska

Бойові дії в Україні можуть припинитися вже найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Технологічного інституту ВВС, повідомляє польський канал TVP Info.

«Є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена у найближчому майбутньому. Але це ніяк не змінює нашої ситуації»,— сказав Туск.

При цьому він зазначив, що Польща має бути готовою до самооборони, незалежно від розвитку російсько-українського конфлікту.

Туск також висловив думку, що шанси на закінчення конфлікту у найближчому майбутньому високі.

Польський прем'єр підкреслив, що збройні сили, оснащені сучасною зброєю і маючи високий рівень підготовки, мають вирішальне значення у збройних конфліктах. На його думку, армії для перемоги та захисту своєї території та громадян потрібно випереджати своїх супротивників у технологічному плані.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд Трамп висунув Росії умову: у найближчі 10 днів припинити бойові дії в Україні або бути готовою до введення 100-відсоткового мита для країн, які закуповують російські товари.