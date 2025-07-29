Трамп назвал крайний срок, который он дал Путину для прекращения огня в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

У России есть 10 дней для того, чтобы заключить с Украиной соглашение о прекращении огня. Об этом заявил 29 июля президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

«10 дней с сегодняшнего дня», — сказал Трамп.

Лидер США отметил, что после истечения этого срока Вашингтон введет обещанные пошлины «и другие меры» в отношении Москвы, однако он не знает, повлияют ли они на Россию.

«Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять», — добавил Трамп.

Напомним, ранее Трамп озвучил ультиматум в адрес России, сначала установив срок в 50 дней, а затем сократив его до 10—12 дней, пригрозив ввести 100-процентные торговые пошлины в случае отсутствия прогресса.

Сегодня Кремль официально заявил, что несмотря на резкое сокращение сроков ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа, РФ не намерена пересматривать свою политику и отказываться от военных действий.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «операция» остается в силе, при этом Москва по-прежнему выступает за «мирное урегулирование конфликта».