ГУР назвало имя командира, запускающего «шахеды» по Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало личные данные российского офицера, который командует подразделением, запускающим ударные дроны «Шахед» по территории Украины.



Как пишет «Армия Inform» со ссылкой на ГУР, речь идет о подполковнике ВС РФ Руслане Николаевиче Негрубе — командире отдельной бригады беспилотной авиации «ГРОМ "Каскад"» (в/ч 35666-Б), дислоцированной в городе Кореновск Краснодарского края.



Под управлением Негруба эта бригада осуществляет массированные атаки дронами-камикадзе по украинской территории, нацеливаясь в том числе на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, терроризируя гражданское население.



По информации ГУР, Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Его паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17 апреля 2003 года Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище.



Известно, что он женат на Надежде Ивановне Негруб (дата рождения — 8 марта 1981 года). У пары есть сын, которому 20 лет. Семья зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, город Буденновск, микрорайон Северный, дом 1, квартира 76.

Напомним, известны данные участника оккупации Мариуполя. Это Владислав Головин, морпех 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота РФ. Во время оккупации Мариуполя военнослужащие этого подразделения совершали военные преступления, о чем свидетельствуют задокументированные данные.