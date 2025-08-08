Накануне встречи с Трампом Путин созвонился с лидерами Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и ЮАР

Путин созвонился с лидерами Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и ЮАР. Фото: Kremlin.ru

Глава Кремля Владимир Путин рассказал о своих предстоящих переговорах с США Лукашенко, Си Цзиньпину и лидерам Казахстана, Узбекистана и ЮАР.

Путин созвонился с ними 7 и 8 августа, следует из сообщений пресс-службы Кремля.

Си Цзиньпин заявил, что приветствует поддержание контактов между Россией и США.

Александр Лукашенко по итогам беседы с Путиным заявил о готовности Минска стать площадкой для трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддержал дипломатические усилия по урегулированию конфликта России и Украины. Путин рассказал ему о встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал «достигнутые предварительные договоренности» с Уиткоффом и подчеркнул, что «Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий».

Напомним, 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным в Москве. Трамп назвал их встречу «очень продуктивной». После этого западные СМИ сообщили, что Трамп может встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным Fox News, сейчас обсуждается место встречи.