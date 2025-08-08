Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР

08 серпня 2025, 16:05

Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР

Путін зателефонував лідерам Китаю, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ПАР. Фото: Kremlin.ru Путін зателефонував лідерам Китаю, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ПАР. Фото: Kremlin.ru

Очільник Кремля Володимир Путін розповів про свої майбутні переговори з США Лукашенку, Сі Цзіньпіню та лідерами Казахстану, Узбекистану та ПАР.

Путін зателефонував їм 7 та 8 серпня, випливає з повідомлень пресслужби Кремля.

Сі Цзіньпін заявив, що вітає підтримку контактів між Росією та США.

Олександр Лукашенко за підсумками бесіди з Путіним заявив про готовність Мінська стати майданчиком для тристоронніх переговорів за участю Путіна, Трампа та Зеленського.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв підтримав дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту Росії та України. Путін розповів йому про зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Касим-Жомарт Токаєв привітав «досягнуті попередні домовленості» з Віткоффом і наголосив, що «Казахстан із самого початку виступав за пошук формули миру для припинення військових дій».

Нагадаємо, 6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф провів переговори з Путіним у Москві. Трамп назвав їхню зустріч «дуже продуктивною». Після цього західні ЗМІ повідомили, що Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня. За даними Fox News, наразі обговорюється місце зустрічі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Володимир Путін Білорусь Китай Казахстан Розмова лідер
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
усі новини
18:35
Рада ЄС ухвалила надати Україні понад 3 млрд євро
17:00
У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО
16:50
Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть усунути з посади начальника АМКУ
16:45
Краматорськ: вранці під російський обстріл потрапив приватний сектор
16:05
Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР
15:48
Під час російського обстрілу знеструмлено шахти Донеччини: 77 гірників були землею
15:25
У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
14:47
Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро
14:17
Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
11:35
Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна
10:52
Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА
09:22
Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08:45
Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
22:25
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень
21:33
У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
20:42
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ
19:58
Цифровий ТЦК, контракти з покращеними умовами та інше: ключові цілі Міноборони на наступні пів року
19:31
На Донеччині направили понад 50 млн гривень на оборону
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08 серпня, 09:22
Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
08 серпня, 08:45
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
07 серпня, 13:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір