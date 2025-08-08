Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР

Путін зателефонував лідерам Китаю, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ПАР. Фото: Kremlin.ru

Очільник Кремля Володимир Путін розповів про свої майбутні переговори з США Лукашенку, Сі Цзіньпіню та лідерами Казахстану, Узбекистану та ПАР.

Путін зателефонував їм 7 та 8 серпня, випливає з повідомлень пресслужби Кремля.

Сі Цзіньпін заявив, що вітає підтримку контактів між Росією та США.

Олександр Лукашенко за підсумками бесіди з Путіним заявив про готовність Мінська стати майданчиком для тристоронніх переговорів за участю Путіна, Трампа та Зеленського.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв підтримав дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту Росії та України. Путін розповів йому про зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Касим-Жомарт Токаєв привітав «досягнуті попередні домовленості» з Віткоффом і наголосив, що «Казахстан із самого початку виступав за пошук формули миру для припинення військових дій».

Нагадаємо, 6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф провів переговори з Путіним у Москві. Трамп назвав їхню зустріч «дуже продуктивною». Після цього західні ЗМІ повідомили, що Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня. За даними Fox News, наразі обговорюється місце зустрічі.