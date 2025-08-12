Захваченные в плен российские штурмовики

Ради амбициозных целей Кремля штурмовые группы российской армии бросают на смерть. Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады взяли в плен нескольких россиян. Видео обнародовала бригада в Facebook.



Военные Сил обороны отмечают, что оккупантов отправляют в атаку без поддержки и шанса вернуться живыми.



«Наши десантники взяли в плен двух оккупантов. Они сдались сами, потому что возвращаться не имело смысла: там их ждали унижения, издевательства и смерть от своих», — говорится в сообщении.



Пленные рассказали о цене, которую платят за «медийные успехи», и о том, как выглядит их инфильтрация. В зоне ответственности 82-й бригады нет хаоса — здесь холодный расчет и полный контроль над боем.