82-а бригада ЗСУ взяла в полон двох російських штурмовиків

Захоплені в полон російські штурмовики

Заради амбітних цілей Кремля штурмові групи російської армії кидають на смерть. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади взяли в полон кількох росіян. Відео оприлюднила бригада у Facebook.



Військові Сил оборони зазначають, що окупантів відправляють в атаку без підтримки й шансу повернутися живими.



«Наші десантники взяли в полон двох окупантів. Вони здалися самі, бо повертатися не мало сенсу: там на них чекали приниження, знущання та смерть від своїх», — йдеться у повідомленні.



Полонені розповіли про ціну, яку платять за «медійні успіхи», і про те, який вигляд має їхня інфільтрація. У зоні відповідальності 82-ї бригади немає хаосу — тут холодний розрахунок і повний контроль над боєм.