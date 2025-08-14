Главный российский инвестор вошел в состав делегации на встречу Трампа и Путина

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций и занимающий пост спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, вошел в состав официальной делегации России на саммите с США, который пройдет 15 августа 2025 года на Аляске. Об этом сообщили росСМИ.

В ходе встречи планируются переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Дмитриев будет представлять российскую сторону в вопросах развития совместных экономических и инфраструктурных проектов, включая инициативы в Арктике.

Напомним, США готовят «очень серьезные последствия» в случае отказа Путина от мира.