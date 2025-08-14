Головний російський інвестор увійшов до складу делегації на зустріч Трампа та Путіна

Кирило Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій та займає посаду спецпредставника президента РФ з питань інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, увійшов до складу офіційної делегації Росії на саміті зі США, який пройде 15 серпня 2025 року на Алясці. Про це повідомили РосЗМІ.

У ході зустрічі плануються переговори між президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Дмитрієв представлятиме російську сторону у питаннях розвитку спільних економічних та інфраструктурних проєктів, включаючи ініціативи в Арктиці.

Нагадаємо, США готують «дуже серйозні наслідки» у разі відмови Путіна від миру.