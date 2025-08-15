На Лиманском направлении оккупанты остались без воды, связи и дронов — ГУР

В перехваченной украинской разведкой телефонной беседе солдат российской армии просит командира доставить на позицию (Лиманское направление Донецкой области) хотя бы воду и зарядное устройство для раций с помощью дрона.



«Заряд тоже на исходе, мы уже сегодня можем остаться без связи», — жалуется военный.

Однако командир отказывает подчиненному и советует идти за водой и зарядкой пешком. Он поясняет, что в ближайшую неделю такая доставка невозможна:

«Ближайшую неделю они просто бесполезны, их взломали, их нельзя перепрошить, у кого какие были, уже все потрачены, в батальоне даже “птиц” уже не осталось».

