З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук

Захисник Маріуполя повернувся до України. Фото: Богдан Кутєпов

14 серпня внаслідок обміну полоненими до України повернулися захисники Маріуполя. Серед них — Олександр Бойчук, колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика «Генічеськ», який урятував це судно під час анексії Криму у 2014 році. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради та журналіст Богдан Кутепов.



За словами журналіста, Олександр Бойчук зник ще на початку повномасштабного вторгнення. Перший рік військового не було у списках живих, але дружина продовжувала вірити та чекати. До слова, його дружина та сини приєдналися до Збройних сил України.





Олександр родом із Волинської області, а саме – з Володимира-Волинського. 2009-го чоловіка перевели на флот. Під час анексії Криму у березні 2014 року російські війська заблокували українські кораблі на базах.



«Олександру Бойчуку запропонували перейти на бік Росії в обмін на соціальні блага. Чоловік пообіцяв подумати і таким чином виграв час для маневру. Український екіпаж спробував втекти та викрасти мінний тральщик, але їх наздогнали та жорстоко побили. Після чого чоловік зник і лише зараз повернувся до України», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що міністр МВС Ігор Клименко повідомив , що під час сьогоднішнього обміну полонених повернувся полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року.

