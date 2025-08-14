«Выстоял и вернулся с честью». Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона

Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона. Фото: Игорь Клименко

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что во время сегодняшнего обмена пленных вернулся полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года. Об этом он написал в телеграм.



По его словам, российские оккупанты долгое время удерживали украинского военнослужащего в Еленовской колонии.





«Был ранен, но продолжил защищать Украину. Защитник Мариуполя. Пограничник выстоял несмотря на все. И вернулся с честью», — заявил он.



Кроме того, в Украину вернулись гражданские, которые попали в российский плен еще до начала полномасштабного вторжения России.



Ранее мы писали, что 14 августа Украина вернула домой из российского плена наших защитников и гражданских в рамках обмена по формуле «84 на 84». Среди освобожденных гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях