«Выстоял и вернулся с честью». Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что во время сегодняшнего обмена пленных вернулся полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года. Об этом он написал в телеграм.
По его словам, российские оккупанты долгое время удерживали украинского военнослужащего в Еленовской колонии.
«Был ранен, но продолжил защищать Украину. Защитник Мариуполя. Пограничник выстоял несмотря на все. И вернулся с честью», — заявил он.
Кроме того, в Украину вернулись гражданские, которые попали в российский плен еще до начала полномасштабного вторжения России.
Ранее мы писали, что 14 августа Украина вернула домой из российского плена наших защитников и гражданских в рамках обмена по формуле «84 на 84». Среди освобожденных гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя.
