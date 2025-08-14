Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

«Выстоял и вернулся с честью». Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона

14 августа 2025, 17:33

«Выстоял и вернулся с честью». Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона

Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона. Фото: Игорь Клименко Из российского плена удалось освободить пограничника из мариупольского гарнизона. Фото: Игорь Клименко

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что во время сегодняшнего обмена пленных вернулся полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года. Об этом он написал в телеграм.

По его словам, российские оккупанты долгое время удерживали украинского военнослужащего в Еленовской колонии.



«Был ранен, но продолжил защищать Украину. Защитник Мариуполя. Пограничник выстоял несмотря на все. И вернулся с честью», — заявил он.

Кроме того, в Украину вернулись гражданские, которые попали в российский плен еще до начала полномасштабного вторжения России.

Ранее мы писали, что 14 августа Украина вернула домой из российского плена наших защитников и гражданских в рамках обмена по формуле «84 на 84». Среди освобожденных гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя.

