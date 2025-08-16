Повреждены дома, админздания и линии электропередач: в ОВА показали последствия ударов россиян по Донетчине

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть пострадавший и повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Покровский район. В Белозерском поврежден дом, в Доброполье - многоэтажка и частный дом. В Доброполье Криворожской громады повреждено админздание.





Краматорский район. В Новоселовке Лиманской громады повреждены 2 дома, магазин и админздание. В Новоявленке Новодонецкой громады повреждены 3 дома и 6 сельхозпостроек. В Андреевке повреждены 6 домов. В Райском Дружковской громады повреждены 6 домов и админздание. В Ильиновке ранен человек, поврежден дом. В Константиновке повреждено админздание и линия электропередач.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 16 августа обстреляла Украину с помощью ракеты и дронов. Противовоздушная оборона сбила 61 БПЛА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях