Пошкоджено будинки, адмінбудівлі та лінії електропередач: в ОВА показали наслідки ударів росіян по Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 15 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. У Білозерському пошкоджено будинок, у Добропіллі — багатоповерхівку і приватний будинок. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.





Краматорський район. У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки, крамницю і адмінбудівлю. У Новоявленці Новодонецької громади пошкоджено 3 будинки і 6 сільгоспбудівель. В Андріївці пошкоджено 6 будинків. У Райському Дружківської громади пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 16 серпня обстріляла Україну за допомогою ракети та дронів. Протиповітряна оборона збила 61 БПЛА.

