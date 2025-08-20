РФ атаковала Константиновку из РСЗО «Смерч»: трое погибших и четверо раненых

Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура

Оккупационные войска 20 августа обстреляли прифронтовую Константиновку. Под удары попали жилой сектор и местный рынок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



В результате атаки погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.





Кроме того, в городе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.



Ранее мы писали, что 20 августа в 04:20 российская авиация сбросила четыре авиабомбы ФАБ-250 на жилые кварталы города Константиновка Донецкой области.

