В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект

Атака дрона в Кировском районе Донецка. Фото из соцсетей

20 августа 2025 года в Кировском районе Донецка зафиксирована атака беспилотника. Местные ресурсы пишут, что в результате детонации взрывоопасного предмета есть пострадавший, которому оказали медицинскую помощь.

После атаки дрона на территории промышленного объекта в этом районе возникло масштабное возгорание. Сообщается, что удар пришелся по овощной базе.



Также сообщается о двух ударах дронами. На северо-западе Донецка дрон ВФУ был поражен средствами ПВО.

Фото из соцсети

