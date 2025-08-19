Украинские партизаны обнаружили главную нефтебазу российских войск в оккупированном Луганске – «АТЕШ»

Главная нефтебаза в оккупированном Луганске. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».



Партизаны зафиксировали резервуары хранения топлива, насосные станции, сливоналивные эстакады, промежуточные емкости, систему пожаротушения и административные здания.



«Это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ», – рассказали партизаны.



Все собранные данные уже передали Силам обороны Украины для нанесения удара.

Напомним, что в ночь на 18 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области РФ, в результате чего нефтепровод «Дружба» остановлен.