Украинские партизаны обнаружили главную нефтебазу российских войск в оккупированном Луганске – «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».
Партизаны зафиксировали резервуары хранения топлива, насосные станции, сливоналивные эстакады, промежуточные емкости, систему пожаротушения и административные здания.
«Это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ», – рассказали партизаны.
Все собранные данные уже передали Силам обороны Украины для нанесения удара.
Напомним, что в ночь на 18 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области РФ, в результате чего нефтепровод «Дружба» остановлен.