Порожнеча та постійні «прильоти»: як виглядає траса між Добропіллям та Краматорськом на Донеччині

Телеведучий, волонтер, який працює у прифронтовій зоні, Денис Христов повідомив про небезпечну ситуацію на дорозі між Добропіллям та Краматорськом у Донецькій області. Однак поки що рух трасою можливий.



«28 серпня. Траса Добропілля-Краматорськ. Щойно проїхав поворот на Золотий Колодязь. Траса порожня, машин немає, трафіку взагалі немає, сильно прилітає. Новотроїцьке розбивають. Але їздити поки що можна», — сказав журналіст, знімаючи на відео околиці траси.



За його словами, ландшафт навколо дороги помітно пошкоджений: видно зруйновану споруду і лінії електропередачі, що нахилилися, з проводами на землі.

Як повідомлялося, 29 серпня російські війська безпілотником ударили по супермаркету у місті Краматорськ.

Після серії російських авіаударів та застосування FPV-дронів у Добропіллі Донецької області ситуація різко погіршилася.