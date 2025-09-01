В полиции показали фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия. Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы спустя 36 часов с момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Также в сети появились первые фото задержания. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.



«Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — отметил он.





Выговский отметил, что необходимые доказательства против подозреваемого собраны. Кроме того, в убийстве был замечен российский след.



Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях