Во Львове убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий

Убит Андрей Парубий.

Около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Об этом передает Нацполиция.



Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения Андрей Парубий.



Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.



В соцсетях распространили фото человека, которого считают вероятным убийцей.





Президент Украины в своем телеграм написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове.



«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — написал глава государства.

