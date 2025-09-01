У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

З'явилися перші фото ймовірного вбивці Андрія Парубія. Фото: Нацполіція

Правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.



«Він довгий час готувався, стежив, планував і нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, щоб вийти на його слід та затримати», — зазначив він.





Вигівський зазначив, що необхідні докази проти підозрюваного зібрано. Крім того, у вбивстві було помічено російський слід.



Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.

