Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі

Фото: ЦНС

Росія продовжує закривати інформаційний простір на ТОТ, повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).



Окупанти масово вилучають телевізійні антени, щоб українці втратили зв'язок з батьківщиною. Натомість видають комплект «руський мир» з доступом тільки до пропагандистських каналів.



Попри це, мешканці ховають антени та ловлять сигнал вночі, ризикуючи під час рейдів окупантів. Кремль вибудовує систему повної інформаційної ізоляції, а його пропагандисти давно стали законними цілями цієї війни.