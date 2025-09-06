Обстрел РФ повредил ж/д инфраструктуру под Славянском

Утро 6 сентября в Донецкой области началось с обстрела железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный канал «Укрзализныци».



По данным перевозчика, обесточен участок перед Славянском, что привело к вынужденным задержкам пригородных и дальних поездов.



Для ближайших рейсов краматорского направления рассматривается использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках.



«Сейчас оцениваем повреждения и сроки восстановления, но традиционно гарантируем, что всех довезём», — заявили в «Укрзализныци».