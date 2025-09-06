Обстріл РФ пошкодив залізничну інфраструктуру під Слов'янськом

Ранок 6 вересня в Донецькій області розпочався з обстрілу залізничної інфраструктури. Про це повідомив офіційний канал «Укрзалізниці».



За даними перевізника, знеструмлено ділянку перед Слов'янськом, що призвело до вимушених затримок приміських і поїздів далекого сполучення.



Для найближчих рейсів краматорського напрямку розглядається використання резервних тепловозів і автобусів на окремих ділянках.



«Зараз оцінюємо пошкодження і терміни відновлення, але традиційно гарантуємо, що всіх довеземо», — заявили в «Укрзалізниці».