«Укрзализныця» ограничила движение поездов в Днепропетровской области

«Укрзализныця» сообщила об изменениях в движении пригородных поездов Днепропетровской области. Причиной стали российские обстрелы, из-за которых часть маршрутов временно ограничена или отменена.

В частности, поезд №6148 Чаплино — Демурине теперь курсирует лишь до станции Просяна. Кроме того, временно отменены рейсы: №6112 Чаплино — Демурине, №6123 Демурине — Чаплине.

Также изменены маршруты: поезд №6122 будет курсировать по направлению Днепр-Главный — Чаплино (вместо Днепр-Главный — Просяна), поезд №6135 Чаплино — Синельниково-1 (вместо Просяна — Синельниково-1).



По обновленным данным, опубликованным на сайте ведомства, наблюдаются и задержки международных рейсов.

Напомним, оккупационные войска в ночь на 2 сентября запустили по Украине 150 дронов с пяти направлений России и оккупированного Крыма.