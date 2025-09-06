Воздушные силы назвали количество сбитых БПЛА за ночь

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 91 ударным БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 68 вражеских «Шахедов» и дронов-имитаторов на севере и востоке страны.







Зафиксировано 18 попаданий ударных БПЛА в 8 локациях. Кроме того, в четырех местах отмечено падение обломков сбитых дронов.

