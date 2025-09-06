Повітряні сили назвали кількість збитих БПЛА за ніч

В ніч на 6 вересня Росія атакувала Україну 91 ударним БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил.



За попередніми даними, станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або придушили 68 ворожих «Шахедів» і дронів-імітаторів на півночі та сході країни.







Зафіксовано 18 влучань ударних БПЛА у 8 локаціях. Крім того, в чотирьох місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ-Ізюм»