РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»

Скріншот відео з місця подій кореспондента «Новини Донбасу»

Нещодавно російські війська знищили пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм». За даними Telegram-каналу «Офіцер», удар стався приблизно за 10 кілометрів від Слов'янська.



Повідомляється, що за допомогою FPV-дронів з радіокеруванням було атаковано три транспортні засоби, один з яких — пасажирський автобус. Враховуючи відстань до лінії бойових дій (близько 25 км) і те, що дрони керувалися по радіо, експерти припускають, що їх доставили «дроном-маткою».



За попередніми даними, в операції використовувалося щонайменше п'ять FPV-дронів, що вказує на спланований характер атаки, а не на одиночний виліт. Особливістю цього випадку стало застосування нічних «дронів-маток» і FPV-дронів, що раніше фіксувалося вкрай рідко.



Зазначається, що подібні атаки поки що не набули масового характеру на даній ділянці траси, проте водіям слід виявляти особливу пильність.

Нагадаємо, російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування.