ДТЭК восстановил свет для 82 тысяч домов на Донетчине

С 1 по 7 сентября аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК «Донецкие электросети» удалось с разрешения военных отремонтировать повреждённые сети и вернуть свет жителям 215 населённых пунктов.
Фото: ДТЭК
Как сообщает Донецкая ОВА, электроснабжение восстановили более чем для 82 тысяч семей.
Фото: ДТЭК
Энергетики отмечают, что делают всё возможное для возвращения света в прифронтовые районы сразу после получения допуска от военных и сапёров.
Ранее стало известно, что РФ вновь атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области.
