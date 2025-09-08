ДТЭК восстановил свет для 82 тысяч домов на Донетчине

Фото: ДТЭК

С 1 по 7 сентября аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК «Донецкие электросети» удалось с разрешения военных отремонтировать повреждённые сети и вернуть свет жителям 215 населённых пунктов.

Фото: ДТЭК

Как сообщает Донецкая ОВА, электроснабжение восстановили более чем для 82 тысяч семей.

Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что делают всё возможное для возвращения света в прифронтовые районы сразу после получения допуска от военных и сапёров.

Ранее стало известно, что РФ вновь атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области.