Фото: ДТЕК

Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, повідомила українська енергокомпанія в Telegram.



Ранковий удар призвів до руйнування будівлі підприємства і пошкодження технологічного обладнання.



Це не перший масштабний удар по фабриці, яка забезпечувала вугіллям теплову генерацію України. В результаті атаки робота фабрики повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні для експлуатації.

Раніше сьогодні вранці в результаті ударів російської армії по критичній інфраструктурі на Сумщині були знеструмлені місто Шостка і Шосткинський район.