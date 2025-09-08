Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, повідомила українська енергокомпанія в Telegram.
Ранковий удар призвів до руйнування будівлі підприємства і пошкодження технологічного обладнання.
Це не перший масштабний удар по фабриці, яка забезпечувала вугіллям теплову генерацію України. В результаті атаки робота фабрики повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні для експлуатації.
Раніше сьогодні вранці в результаті ударів російської армії по критичній інфраструктурі на Сумщині були знеструмлені місто Шостка і Шосткинський район.
