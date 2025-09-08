ДТЕК відновив світло для 82 тисяч будинків на Донеччині

Фото: ДТЕК

З 1 по 7 вересня аварійно-ремонтним бригадам ДТЕК «Донецькі електромережі» вдалося з дозволу військових відремонтувати пошкоджені мережі та повернути світло мешканцям 215 населених пунктів.

Фото: ДПЕК

Як повідомляє Донецька ОВА, електропостачання відновили для понад 82 тисяч сімей.

Фото: ДПЕК

Енергетики зазначають, що роблять все можливе для повернення світла в прифронтові райони відразу після отримання дозволу від військових і саперів.

Раніше стало відомо, що РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.