Украинские войска уничтожают укомплектованные на более 90% подразделения РФ на Лиманском направлении – ВСУ

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении для поддержания интенсивности штурмовых действий в полосе ответственности 66-й механизированной бригады ВСУ российское командование регулярно заводит свежие подразделения уровня роты с укомплектованностью личным составом на более 90%. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



По словам военных, участие оккупантов в штурмах продолжается до тех пор, пока в подразделении еще остаются солдаты, способные атаковать украинские позиции.



«Стираем укомплектованные на более 90% российские подразделения. Буквально до последнего. При этом период, за который из полностью укомплектованной роты остаются лишь несколько «трехсотых» россиян, местами может составлять менее недели», – рассказали в 66-й ОМБр.

Напомним, что ВСУ уничтожили пункт управления российской армии на Лиманском направлении.