Ракети та дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве: є «прильоти», виникли пожежі

Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 8 вересня ракети та дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве. Про це повідомили у місцевих проросійських пабліках.



Там стверджують, що під удар потрапив, зокрема, центр Донецька. У Донецьку та Макіївці є «прильоти» та виникли пожежі.



У Донецьку міг бути атакований штаб так званої «Народної міліції ДНР».



Окупаційний «мер» Донецька Олексій Кулемзін підтвердив атаку БПЛА на місто. Водночас голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та так звані «мери» Макіївки та Єнакієвого Владислав Ключаров та Ігор Мартинов атаку поки ніяк не коментували.

Нагадаємо, що українські війська знищують укомплектовані на понад 90% підрозділи РФ на Лиманському напрямку.