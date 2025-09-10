Польша обнаружила обломки ракеты на своей территории

Каролина Галецка сообщила, что на территории Польши обнаружены обломки ракеты. Кадр из видео

На территории Польши обнаружила семь беспилотников и части одной ракеты. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Каролина Галецка, передает «Агентство».

«Обнаружены семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения», — сказала Галецка.

Всего в воздушное пространство Польши, согласно заявлению властей, во время массированной российской атаки вошли 19 объектов. Те из них, которые представляли угрозу, были сбиты, говорилось в заявлении.

В России назвали «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России. Как заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, польские власти не представили доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

Напомним, в результате падения обломков российского беспилотника в Польше был поврежден жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повета Люблинского воеводства. Вк результате инцидента никто не пострадал.