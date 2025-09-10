В Польше обломки сбитого российского дрона повредили жилой дом

Обломки сбитого российского беспилотника упали на жилой дом в Польше. Фото: Polsat News

В результате падения обломков российского беспилотника в Польше был поврежден жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повета Люблинского воеводства. Об этом сообщило издание Polsat News со ссылкой на пресс-службу Командира Провинциальной полиции Люблина.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня подтвердил, что в воздушном пространстве страны были сбиты российские беспилотники.

«Вчера вечером воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь на постоянной связи с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками», — написал Туск в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что польские военные открыли огонь по российским беспилотникам, которые пересекли границу страны. В результате инцидента были временно закрыты все аэропорты, включая варшавский аэровокзал имени Фредерика Шопена.