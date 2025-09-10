Польща виявила уламки ракети на своїй території

Кароліна Галецька повідомила, що на території Польщі виявлено уламки ракети. Кадр із відео

На території Польщі виявлено сім безпілотників та частини однієї ракети. Про це повідомила на брифінгу представник МВС Кароліна Галецька, передає «Агентство».

«Виявлено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження», — сказала Галецька.

Загалом у повітряний простір Польщі, згідно із заявою влади, під час масованої російської атаки увійшли 19 об'єктів. Ті з них, які становили загрозу, були збиті, йшлося у заяві.

У Росії назвали «безпідставними» та бездоказовими звинувачення на адресу Росії. Як заявив тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш, польська влада не надала доказів російського походження збитих над територією країни дронів.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Польщі було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Вирики Влодавського повіту Люблінського воєводства. У результаті інциденту ніхто не постраждав.