В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту

Мост на проспекте Ильича в оккупированном Донецке полностью перекроют 13 сентября из-за ремонтных работ. Фото: ДАН

В оккупированном Донецке с 13 сентября будет перекрыто движение транспорта и пешеходов по мосту на проспекте Ильича из-за ремонтных работ. Об этом сообщили оккупационные власти.

Отмечается, что для улучшения ситуации на дорогах и обеспечения непрерывного движения на альтернативных маршрутах установлены дополнительные светофоры, дорожные знаки и информационные щиты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захваченные Россией украинские территории становятся часто просто безлюдными.

«Даже Донецк, когда-то один из самых богатых, самых сильных городов Украины, россияне умудрились довести до состояния, когда нормально жить там просто невозможно. И это все не только об Украине», – сказал он.